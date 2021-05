Valença registra 4 novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24h

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 11:46 horas

Valença- A prefeitura de Valença por meio do seu boletim coronavírus de quinta-feira, dia 14, confirmou quatro óbitos por Covid-19 nas últimas 24h, sendo um homem de 57 anos, morador do bairro Biquinha, um homem de 38 anos, morador de Barão de Juparanã, Distrito de Valença, um homem de 73 anos, morador do bairro Torres Homem e uma mulher de 92 anos, moradora do bairro Monte D’Ouro.

O novo boletim de quinta-feira (13), também confirmou que 29 pacientes foram recuperados, 12 pacientes positivados, 10.316 casos notificados, 4.543 resultados negativos, 266 pessoas estão aguardando resultado, 5.505 casos confirmados, 4.342 pessoas foram curadas e 144 óbitos confirmados.

Qualquer dúvida confira nos canais oficiais da Prefeitura de Valença todas as informações sobre a Covid-19 e o novo Decreto Municipal nº 065/2021, que terá eficácia até o dia 31 de maio de 2021 www.valenca.rj.gov.br

https://www.facebook.com/PMValenca