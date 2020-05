Valença registra dois mil casos de síndrome gripal

Matéria publicada em 25 de maio de 2020, 08:30 horas

Valença – A cidade chegou a marca de 2.001 notificações de síndrome gripal. O final de semana foi ainda de mais um registro de óbito causado por Covid-19. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, as mortes pela doença chegam a seis, sendo o último registro de uma mulher, de 68 anos, moradora do Centro. Ela estava internada no CTI do Hospital Escola.

A prefeitura emitiu nota orientando sobre a importância de ser mantido o isolamento social e pedindo a população que somente saía de casa em caso de extrema necessidade.

Valença segue com 79 casos confirmados de Covid-19, sendo que três pacientes estão internados, 22 em isolamento domiciliar e 48 recuperados da doença. Dois outros óbitos estão sendo investigados e 24 pacientes com sintomas suspeitos da doença estão em isolamento domiciliar.