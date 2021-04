Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 11:08 horas

Valença- A prefeitura de Valença através do seu Boletim Coronavírus de domingo, 25, confirmou mais dois óbitos por Covid-19, sendo uma mulher de 67 anos, moradora do bairro Cambota e um homem de 90 anos, morador do bairro Barroso.

Os dois pacientes estavam internados na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), do Hospital Escola.

A Prefeitura de Valença, neste momento de dor, manifesta seu pesar as famílias enlutadas e se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas dos casos confirmados pelo Coronavírus.

O Boletim Coronavírus de domingo também registrou 58 novos casos positivados e nenhum novo caso recuperado. Além de 9.309 casos notificados, 4.197 resultados negativos, 5.017 positivo, 3.811 curados, 89 aguardando resultado e 122 óbitos registrados desde o início da pandemia.

