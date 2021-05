Valença registra mais dois óbitos por Covid-19 e 27 casos confirmados

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 10:40 horas

Valença- A prefeitura de Valença através do seu boletim coronavírus registrou na terça-feira, 4, mais dois óbitos por Covid-19, um homem de 66 anos, morador do bairro Hildebrando Lopes e uma Mulher de 86 anos, moradora do Centro.

De acordo com Boletim Coronavírus de terça-feira, também foi registrado 27 pacientes positivados e 8 pacientes recuperados 08, além de 9.811 casos notificados, 4.354 resultados negativos, 5.320 positivo, 4.054 curados, 137 aguardando resultado e 130 óbitos registrados desde o início da pandemia.

Qualquer dúvida confira nos canais oficiais da Prefeitura de Valença

