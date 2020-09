Valença registra mais morte por Covid-19 e chega ao 18º óbito

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 07:37 horas

Valença – O Boletim Covid-19 registrou mais um óbito na cidade, chegando a 18º morte provocada pela doença. Trata-se de uma mulher de 47 anos, moradora do Bairro de Benfica. Ela trabalhava em um supermercado e estava internada desde o dia 18 de setembro, na ala exclusiva para tratamento de coronavírus, no CTI do Hospital Escola e possuía comorbidade associada ao seu quadro clínico

Valença soma 670 casos positivos de Coronavírus, desde o início da pandemia, sendo que, 551 pacientes são considerados recuperados.

Desde ontem, quarta-feira, a Polícia Militar e Guarda Municipal intensificaram a fiscalização em áreas públicas a fim de inibir aglomerações.