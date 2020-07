Valença registra mais um óbito por Covid-19

Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 08:13 horas

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais uma morte por Covid-19. A paciente veio a óbito neste sábado, 11, e trata-se de uma mulher de 66 anos, moradora do bairro Cambota. Ela estava internada no Hospital Escola, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), e era portadora de comorbidades. Com o registro deste caso, sobe para oito o total de óbitos por Covid-19.

A cidade segue ainda com 225 casos confirmados da doença, sendo 158 pessoas recuperadas da infecção. O distrito de Barão de Juparanã continua liderando a lista de localidades com maior número de casos, contabilizando 57 pessoas com exames positivos para a doença. O segundo maior número de pacientes infectados é registrado no Centro com 17 testes positivos para Covid-19. Logo depois, surge o bairro Monte D´Ouro, com 14 registros, seguido do distrito de Conservatória, com 13 pacientes infectados.