Valença registra mais uma morte por Covid-19

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 08:28 horas

Valença – A cidade tem mais uma morte de paciente infectada pela Covid 19. A vítima é uma mulher de 67 anos, moradora do bairro Ponte Funda, que estava internada no Hospital Escola, no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), especial para tratamento do vírus. Com esse registro, sobe para dez o total de óbitos provocados pela doença.

O município contabiliza ainda 311 casos confirmados de Covid-19, sendo 234 pacientes recuperados da doença. O distrito de Barão de Juparanã segue com maior número de registros com 63 pessoas que testaram positivo para a infecção.