Valença registra o terceiro óbito suspeito por Covid-19

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 08:36 horas

Valença – Mais um distrito de Valença registra uma morte suspeita por Covid-19. Desta vez o óbito investigado ocorreu no distrito de Conservatória, nesta terça-feira, 30. Trata-se de uma mulher de 81 anos, que estava internada desde segunda-feira, 29, no Hospital Escola de Valença. A paciente era portadora de doença cardiovascular e neoplasia. Foi realizado o teste rápido com resultado negativo.

A Secretaria de Saúde aguarda, porém, o resultado do exame swab realizado em laboratório do Rio de Janeiro. Com mais esta morte, sobe pra três o total de óbitos suspeitos por Covid-19. Outras sete mortes foram registradas por conta da doença. A cidade segue ainda com 181 casos confirmados pela infecção.