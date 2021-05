Valença registra três novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24hs

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 08:56 horas

Valença- A prefeitura de Valença através do Boletim Coronavírus de quarta-feira, dia 5, confirmou mais três óbitos, sendo uma Mulher de 69 anos, moradora do bairro Carambita; um homem de 41 anos, morador do bairro Água Fria e um homem de 55 anos, morador do bairro Belo Horizonte. Com os novos dados, já são 133 óbitos confirmados.

O Boletim Coronavírus de quarta-feira também registrou 32 pacientes recuperados, 17 pacientes positivados, 9.856 casos notificados, 4.354 resultados negativos, 5.337 positivos, 4.086 curados, 167 aguardando resultado e 133 óbitos registrados desde o início da pandemia.

Qualquer dúvida confira nos canais oficiais da Prefeitura de Valença www.valenca.rj.gov.br

https://www.facebook.com/PMValenca