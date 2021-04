Valença registra três novos óbitos por Covid-19 totalizando 105 óbitos no município

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 09:39 horas

Valença- A secretaria de saúde de Valença através do seu Boletim Coronavírus de quinta-feira, dia 1, confirmou três novos óbitos por Covid-19, totalizando 105 mortes pela doença, registrados desde o início da pandemia. Sendo que um óbito foi registrado na quarta-feira (31), como aguardando resultado e confirmado na quinta como positivado para a Covid-19.

Segundo o boletim coronavírus, o 1º óbito é de um homem de 77 anos, morador do bairro Barroso; o 2º óbito é de um Homem, 62 anos e morador do bairro Santa Rosa; já o 3º óbito é uma Mulher, 44 anos, e moradora do bairro Biquinha.

O boletim também confirmou 47 novos pacientes curados e 36 novos pacientes positivados.

A Prefeitura de Valença, neste momento de dor e tristeza, manifesta seu pesar as famílias enlutadas e se solidariza com a população, familiares e amigos das vítimas dos casos confirmados pelo Coronavírus.