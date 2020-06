Valença registra um novo óbito suspeito de Covid-19

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 08:48 horas

Morte foi registrada no distrito de Barão de Juparanã

Valença – A cidade registra mais um óbito que está sendo investigado por Covid-19. A paciente, uma mulher de 44 anos, era moradora do distrito de Barão de Juparanã. Ela estava internada no Hospital Escola de Valença e possuía doença cardiovascular e neoplasia. O distrito segue considerado como um dos locais que exige maior atenção das equipes de Saúde devido ao aumento no número de casos suspeitos e confirmados pelo Novo Coronavírus. A localidade contabiliza 40 casos e lidera a lista de infectados no município.

Logo depois de Juparanã, o segundo maior número de casos de Covid-19 é registrado no distrito de Conservatória e no Centro, onde são registrados 13 casos em cada uma das localidades. O município contabiliza ainda 173 registros de Covid-19, sendo sete óbitos.

Em função do aumento de casos em Juparanã, a prefeitura emitiu nota oficial, afirmando que “o crescimento do número de casos confirmados no Boletim Oficial, se deve a situação diferenciada no Distrito de Valença, Barão de Juparanã, com a desobediência de medidas contidas nos Decretos Municipais e os casos diagnosticados em funcionários de uma indústria local”.

No comunicado, a prefeitura afirma que decretou alerta para a localidade e criou força tarefa com equipes de saúde, setor de fiscalização, vigilância epidemiológica, guarda municipal, defesa civil e polícia militar, para ações de controle da doença como: testagem rápida, sanitização, intensificação de barreiras sanitárias, entre outras.