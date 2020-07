Valença tem 18 casos novos de pessoas recuperadas de Covid-19

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 08:02 horas

Valença – A Secretaria de Saúde divulgou novo Boletim Epidemiológico onde surgem 18 pessoas curadas de Covid-19, passando o total de casos recuperados da doença, para 252 pacientes.

A cidade segue ainda contabilizando casos novos do vírus com 317 exames positivos e dez óbitos. O distrito de Barão de Juparanã ainda lidera a lista com maior número de casos, somando 63 pessoas infectadas. Outra localidade onde a doença avança é no Centro, onde há aumento no total de casos, passando para 26 pessoas infectadas e dois óbitos na localidade.