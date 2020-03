Valença tem 37 casos suspeitos de coronavírus

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 08:44 horas

Valença – A Secretária Municipal de Saúde de Valença já notificou ao Ministério da Saúde, 37 casos suspeitos de coronavírus: 19 casos aguardam resultados de exames, sendo que quatro deles estão internados e, outros 17 já tiveram diagnóstico negativo para covid-19, segundo Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 31.

A cidade registrou na última quarta-feira, dia 25, a confirmação de um caso da doença. O paciente está em tratamento e recolhimento social em casa, passa bem, e tem 36 anos. De acordo com o Setor de Epidemiologia de Valença, o município atendeu até agora, 314 pessoas diagnosticadas com síndrome gripal, no Hospital Escola e outras 23, também com os mesmos sintomas, que foram atendidas na rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde).