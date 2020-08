Valença tem 384 casos confirmados e 328 curados da Covid-19

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 10:16 horas

Valença – O Boletim Epidemiológico divulgado na quarta-feira, dia 12, revela 15 novos casos confirmados de Covid-19 no município de Valença. De acordo com a Secretaria de Saúde, com a nova atualização, o município passa a ter 384 casos confirmados. Desses, 2 seguem internados. Outros 43 seguem em isolamento domiciliar.

Valença possui 754 casos notificados, sendo que 356 tiveram resultado negativo. Outros 328 podem se considerar curados da Covid-19.

Há o registro de 14 pacientes aguardando resultado; desses, 6 seguem internados. Outros 7 seguem em isolamento domiciliar.

O município confirma 11 mortes devido o novo coronavírus. Um óbito é suspeito e aguarda resultado laboratorial.