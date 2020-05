Valença tem 53 pacientes recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 08:01 horas

Valença – Os números de pacientes recuperados da Covid-19 na cidade vêm crescendo. De acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde o município contabiliza 53 pessoas, que receberam alta médica após diagnóstico de infecção pelo Novo Coronavírus.

O total de óbitos confirmados da doença permanece em seis casos. Uma outra morte ainda está em investigação laboratorial que deverá confirmar ou descartar a morte por Covid-19.

Os registros revelam ainda três casos de pacientes internados por Covid-19 e 18 em isolamento domiciliar. As notificações por síndrome gripal também sobem e chegam a 2.059 casos.

O prefeito Fernandinho Graça continua orientando a população sobre a importância de se manter o distanciamento social, uso de máscara e as medidas de higiene (lavar as mãos com frequência e usar álcool em gel), como medidas de prevenção ao Covid-19.