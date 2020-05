Valença tem 87 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 10:21 horas

Valença – A cidade contabiliza 87 casos confirmados de Covid-19 e 66 pessoas recuperadas da doença. A localidade com maior número de casos é o bairro Monte D`Ouro, com registro de 12 pacientes com exames confirmados para o Novo Coronavírus e 11 recuperados da infecção.

O total de óbitos permanece em oito casos, sendo seis com exame positivos para a Covid-19 e dois com suspeita da doença e ainda em investigação laboratorial.

O município registra ainda 2.197 casos de síndrome gripal e 11 pacientes em isolamento domiciliar por conta do Novo Coronavírus.