Valença tem dez mortes por Covid-19

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 07:55 horas

Secretaria de Saúde segue investigando óbitos por Covid 19 (crédito AB)

Valença – O total de mortes por Covid-19 chega a dez casos em Valença – sendo seis vítimas com suspeita da doença e quatro confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus. A morte mais recente é uma idosa de 81 anos, moradora do bairro Vale Verde, que estava internada no Hospital Escola.

Os casos de síndrome gripal também seguem em alta, registrando 1.813 pessoas. O total de internação é de seis pessoas, sendo quatro casos suspeitos de infecção por Covid-19 e dois com exame positivo para a doença.

De acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, 56 pacientes estão em isolamento domiciliar – sendo 42 casos suspeitos da doença e 24 confirmados.