Valença tem duas mortes em 24 horas: um caso confirmado e outro suspeito de Covid-19

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 10:59 horas

Valença – A cidade registrou duas mortes por Covid-19, nas últimas 24 horas, sendo um óbito confirmado e outro suspeito da doença. A vítima, cujo teste foi positivo para o Novo Coronavírus é um homem de 71 anos, morador do bairro Passagem. Ele estava internado no Hospital Escola, no CTI especial para tratamento do vírus, quando veio a óbito.

Outro caso, classificado como suspeito foi de um paciente, de 67 anos, que morava no bairro Torres Homem, e deu entrada no Hospital Escola com sintomas de SARG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). A vítima era ainda cardiopata e foi mantida em internação e isolamento na UTI, em função do grave desconforto respiratório, cujo quadro clínico evoluiu para óbito. O exame que vai confirmar ou descartar a doença ainda não foi concluído.

Total

A cidade tem 173 casos notificados ao Ministério da Saúde e 1.574 considerados suspeitos de Covid-19, pois apresentem sintomas de síndrome gripal. Há dois óbitos registrados por Covid-19. Três casos foram registrados por Covid-19 e seis suspeitos da doença.

A Prefeitura intensificou os planos de combate ao Coronavírus e orientou a população para permanecer em casa, além do uso obrigatório de máscaras.