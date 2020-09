Vassouras tem redução no número de casos suspeitos da Covid-19

Vassouras – A cidade registra, nesta segunda-feira (07), 705 casos confirmados e 609 que podem ser considerados curados da Covid-19. Desses, uma pessoa permanece internada e 68 permanecem em isolamento domiciliar.

De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do município, divulgado na tarde deste domingo (06), houve redução no número de casos considerados suspeitos da doença, passando de 176 para 91. Desses, 08 pacientes permanecem internados e 82 estão em isolamento domiciliar.