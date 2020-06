Vice-prefeito de Resende está com coronavírus

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 12:36 horas

Resende – O vice-prefeito de Resende, Geraldo da Cunha, testou positivo para coronavírus e está em isolamento domiciliar desde o dia 18 de junho, quando começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19. Geraldo Cunha segue com quadro de saúde estável e todos que tiveram contato com o vice-prefeito estão sendo monitorados quanto ao surgimento dos sintomas. Em nota, a prefeitura confirmou a infecção e pediu cuidados à população. “A prefeitura de Resende pede à população que reforce seus esforços, cuidados de higiene e uso da máscara sempre que for preciso sair de casa”.