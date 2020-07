Volta Redonda chega a 112 mortes por coronavírus

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 18:50 horas

Volta Redonda- Mais três mortes foram confirmadas em decorrência do novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 24. Dois idosos, de 81 e 82 anos e uma idosa de 74 anos são as novas vítimas da doença, totalizando 112 óbitos.

Volta Redonda ultrapassou três mil confirmações da Covid-19, e tem atualmente 3.080 casos positivos, sendo que 2.006 pessoas podem ser consideradas recuperadas. Há 11.257 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, 4.472 exames deram negativos.

Ainda de acordo com o boletim, houve um aumento de 2.5% dos casos notificados de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos do Hospital de Campanha está em 7% e a taxa de ocupação de leitos de UTI está em e 33% na rede pública municipal.