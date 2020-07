Volta Redonda chega a 90 mortes por Covid-19

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 18:14 horas

Volta Redonda – Em boletim divulgado na tarde desta quinta (09) a Prefeitura de Volta Redonda divulgou que houve quatro mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número de mortos pela doença na cidade chegou a 90. Agora são 2.223 casos confirmados e 8.699 notificados como suspeitos. Os curados são 1.586 e 3.189 exames deram negativos. Houve um aumento de 2,89% dos casos suspeitos, ocupação de 10% dos leitos do Hospital de Campanha e 44% dos leitos de UTI da rede municipal.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Samuca Silva informou que começou nesta quinta (09) a aplicação do protocolo de tratamento de casos de covid-19 com o medicamento Nitazoxanida. O médico infectologista da UFRJ Edimilson Migowski, que participou da transmissão com o prefeito, explicou que a intenção é tratar precocemente as pessoas para que haja menos necessidade de internações e menores riscos de agravamento da doença.