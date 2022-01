Volta Redonda confirma dois novos óbitos por Covid-19 relacionados a variante Ômicron

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 17:51 horas

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que nesta terça-feira, dia 25, houve a confirmação de dois óbitos por Covid-19 relacionados à variante Ômicron. Os óbitos ocorreram no Hospital Regional Zilda Arns e Hospital Unimed.

De acordo com a secretaria de saúde, a taxa de ocupação na rede pública (SUS) é de 93% em leitos clínicos, e de 58% nos leitos de UTI. Já na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 32% e 19% em leitos de UTI.

Óbitos

Caso 1 – Mulher, 85 anos, diabética e hipertensa, com 02 doses de vacina contra Covid-19.

Caso 2 – Homem, 75 anos, com doença neurológica crônica, com 02 doses de vacina contra Covid-19.

Os dados, que refletem o aumento geométrico dos casos decorrentes da nova variante, evidenciam que a população que não completou os esquemas vacinais, com as duas doses mais a de reforço, em especial a população acima de 60 anos, são as que têm maior risco de morte e devem, o quanto antes, completar seus esquemas vacinais.

Cabe ressaltar que, em Volta Redonda, o intervalo para o reforço em vigor é de três meses e há vacinas disponíveis na rede de unidades de saúde.