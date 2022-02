Volta Redonda confirma dois óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 18:26 horas

Volta Redonda – Mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado (dia 05). Um paciente morreu no Hospital São João Batista, no último dia 03, e outro no Hospital Santa Cecília, também no dia 03.

A taxa de ocupação na rede pública (SUS) de pacientes com suspeita ou confirmação de estarem com Covid-19 é de 73% em leitos clínicos, e de 58% nos leitos de UTI. Já na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 32% e 26% em leitos de UTI, segundo informações da prefeitura, divulgadas no final da tarde deste sábado.