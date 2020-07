Volta Redonda confirma mais dois óbitos por Covid-19 e chega a 121

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 18:44 horas

Volta Redonda- Mais duas mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas nesta quinta-feira, dia 30. Uma idosa, de 110 anos, e uma mulher, de 36 anos, são as novas vítimas do coronavírus, em Volta Redonda, que registra com os novos casos 121 óbitos.

Há 3.512 casos confirmados e 12.385 notificados como suspeitos. Os recuperados são 2.142 e 4.903 exames deram negativo para a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico, que informou ainda que houve um aumento de 2.18% dos casos notificados.

Ainda segundo o boletim, a taxa de ocupação está em 11% no Hospital de Campanha e 37% dos leitos de UTI estão ocupados na rede municipal.