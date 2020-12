Volta Redonda confirma mais dois óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 19:11 horas

Município tem no total 283 mortes pela doença

Volta Redonda– Mais dois óbitos foram confirmados em decorrência da Covid-19, as vítimas são dois idosos, de 68 e 77 anos. Com os novos registros, o município chega a 283 mortes pela doença. Os dados constam no boletim epidemiológico desta segunda-feira (28).

Segundo o boletim, são 10.602 casos confirmados, sendo que 9.600 estão recuperados. Há 34.819 casos notificados como suspeitos e 13.841 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,35% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de CTI está em 2,94%, de acordo com o documento.