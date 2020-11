Volta Redonda confirma mais duas mortes por Covid-19

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 18:44 horas

Município tem no total 246 óbitos pela doença

Volta Redonda– O município confirmou mais duas mortes em decorrência da Covid-19, nesta quarta-feira, dia 11. Segundo o boletim epidemiológico, as vítimas são duas idosas de 71 e 82 anos. Com os novos registros, Volta Redonda atinge no total 246 óbitos pela doença.

Em relação aos casos confirmados são 7.521 e 24.564 notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde. Há 6.300 recuperados e 12245 exames deram negativo. Houve um aumento de 1,09% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de UTI está em 11,76%, e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.