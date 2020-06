Volta Redonda confirma mais quatro mortes por Covid-19 e total chega a 40

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 16:18 horas

Volta Redonda- O município confirmou mais quatro mortes por coronavírus nesta quinta-feira, dia 04, as vítimas são dois homens, de 77 e 81 anos, e duas mulheres, de 33 e 56 anos. Há outros quatro óbitos suspeitos sob investigação em Volta Redonda.

O número de casos confirmados passou de 910 para 920, ou seja, um aumento de dez casos a mais do que na quarta-feira, dia 03. O número de pacientes que pode ser considerados recuperados chega a 880, registrando um aumento de sete novos casos nas últimas 24 horas. Já os casos notificados como suspeitos está em 3.180.

Os dados foram atualizados pela prefeitura de Volta Redonda, na tarde desta quinta-feira, dia 04, através de nota enviada à imprensa. Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta, segundo a prefeitura.

O número de casos suspeitos está em 4,26%; a ocupação de leitos no CTI registra 11%. A ocupação de leitos no Hospital de Campanha está em 8%. A prefeitura reforçou mais uma vez que o grupo de risco da Covid-19, idosos e pessoas com comorbidades, devem permanecer em isolamento social, se saírem de casa usem máscaras, e evitem qualquer tipo de aglomeração.