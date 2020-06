Volta Redonda confirma mais uma morte pela Covid-19, totalizando 60 óbitos

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 16:30 horas

Volta Redonda- Mais uma morte pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi confirmada nesta quinta-feira, dia 25, totalizando 60 óbitos em decorrência do vírus. As informações da vítima não foram divulgadas no boletim epidemiológico do município.

Volta Redonda tem 1.398 casos confirmados, sendo que 1.095 pessoas já estão recuperadas da doença. Há 5.708 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento de 4,1% dos casos suspeitos nesta quinta-feira, 1.642 exames deram negativos para a Covid-19.

Taxa de ocupação de leitos

A taxa de ocupação está em 9,64% dos leitos do Hospital de Campanha e 25,92% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da rede municipal, sem contar com os pacientes no Hospital Regional Zilda Arns.