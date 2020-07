Volta Redonda confirma mais uma morte por Covid-19 e chega a 104

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 16:21 horas

Volta Redonda- O município confirmou mais uma morte em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira, dia 16, totalizando 104 óbitos. A vítima, era um idoso, de 91 anos. O boletim epidemiológico foi atualizado pelo prefeito Samuca Silva em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Volta Redonda tem 2.717 casos confirmados da doença, sendo que 1.908 pessoas podem ser consideradas recuperadas. Há 10.445 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, 4.071 exames deram negativos para o coronavírus.

Em relação as metas estabelecidas em acordo judicial para a flexibilização do comércio, houve um aumento de 0.14% nos casos notificados de ontem, dia 15, para hoje. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria no Hospital de Campanha aumentou para 12% e a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) permanece em 37% na rede pública municipal.