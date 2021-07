Matéria publicada em 11 de julho de 2021, 19:20 horas

Volta Redonda – O boletim divulgado neste domingo (12) pela Prefeitura de Volta Redonda confirma mais três óbitos por Covid-19, elevando o total de mortes para 1.058, desde o início da pandemia, em março do ano passado. No entanto, as vítimas morreram em abril e maio, nas seguintes datas: 14/05, 24/04 e 15/04.

A ocupação de leitos na rede SUS está em 27% dos leitos clínicos e 24% dos leitos de UTI, enquanto na rede particular as taxas são de 23% dos leitos clínicos e 19% dos de UTI.

As doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas chegaram a 176.320. Dessas, 129.047 são primeiras doses e 47,273 são segundas doses ou dose única.