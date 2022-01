Volta Redonda confirma três óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2022, 12:42 horas

Taxa de ocupação na rede pública (SUS) é de 55% em leitos clínicos, e de 41% nos leitos de UTI

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que neste sábado, dia 22 de janeiro de 2022, houve uma confirmação de óbito no Hospital Regional (Zilda Arns) ocorrida no dia 17/01 e duas confirmações ocorridas no dia 19/01, também no Hospital Regional.

A taxa de ocupação na rede pública (SUS) é de 55% em leitos clínicos, e de 41% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 18% e 18% em leitos de UTI.