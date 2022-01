Volta Redonda confirma um novo óbito por Covid-19

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 18:08 horas

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou na quarta-feira, dia 5, o segundo óbito por Influenza A (H3N2) em Volta Redonda. Trata-se de um homem de 71 anos que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns. A vítima sofria de problemas crônicos de saúde (comorbidades). A confirmação da causa da morte veio através de exame. O paciente testou negativo para Covid-19.

A SMS destaca que houve, desde o início de dezembro, um aumento expressivo no número de síndromes gripais em todo o estado do Rio de Janeiro e outras regiões do país. A secretaria de Saúde segue monitorando as notificações de casos na rede pública e privada.

Cuidados adotados na prevenção ao coronavírus também ajudam a evitar a contaminação pelo vírus H3N2, são eles: uso de máscara facial em todos os ambientes, distanciamento social e higienização das mãos com álcool 70%.

A secretaria ressalta, que pessoas com sintomas gripais devem buscar o primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). Os moradores são classificados, atendidos e realizam o teste para Covid-19 após avaliação da equipe de saúde.

Pacientes com complicações e sinais de gravidade são encaminhados à rede de urgência do município. Tanto a Atenção Básica quanto a rede de emergência possuem testes para o diagnóstico da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, a taxa de ocupação na rede pública (SUS) em leitos clínicos é de 9% e de 12% nos leitos de UTI.

Já na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 2% e 5% em leitos de UTI.