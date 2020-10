Volta Redonda mantém em 240 número de mortes por Covid-19

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 16:29 horas

Volta Redonda- O número de mortes em decorrência da Covid-19 se manteve em 240 nesta segunda-feira, dia 26. Segundo o boletim epidemiológico são 6.799 casos confirmados e 23.187 notificados como suspeitos. Há 5.850 recuperados e 12.250 exames deram negativo.

Ainda de acordo com as informações do boletim, houve um aumento de 0,10% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de UTI está em 0%, assim como a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.