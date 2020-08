Volta Redonda passa dos 4 mil casos confirmados por covid-19

Matéria publicada em 8 de agosto de 2020, 17:16 horas

Volta Redonda – Na tarde deste sábado (08), a prefeitura de Volta Redonda divulgou mais um boletim epidemiológico com a situação do novo coronavírus na cidade. Segundo as informações, atualmente o município contabiliza 4.005 casos confirmados e 13.959 notificados como suspeitos. Os óbitos seguem sendo 146 em Volta Redonda. Os curados são 2.301 e 5.727 exames deram negativo. Houve um aumento de 1,70% dos casos suspeitos, ocupação de 15% dos leitos do Hospital de Campanha e 35% dos leitos de UTI da rede municipal.