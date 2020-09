Volta Redonda registra 203 mortes por coronavírus

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 19:03 horas

Mais duas mortes em decorrência da doença foram confirmadas nesta quinta-feira, dia 17

Volta Redonda- O município ultrapassou 200 mortes confirmadas pela Covid-19 e nesta quinta-feira, dia 17, segundo informações do boletim epidemiológico, mais dois óbitos foram registrados. Volta Redonda tem no total 203 mortes pela doença. As novas vítimas são uma mulher, de 49 anos, e um idoso de 77.

São 5.735 casos confirmados e 19.729 notificados como suspeitos. Há 5.000 recuperados e 9.981 exames deram negativo. Ainda segundo o boletim, houve um aumento de 0,57% dos casos suspeitos, 13,81% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados e a ocupação do Hospital de Campanha está em 0%.