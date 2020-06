Volta Redonda registra 42º óbito por coronavírus e mais 17 casos confirmados da doença

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 18:04 horas

Volta Redonda- O município confirmou o 42º óbito por coronavírus neste domingo, dia 07, a vítima, uma mulher, de 39 anos, tinha comorbidade, segundo o boletim epidemiológico, que informou ainda que Volta Redonda tem mais 17 casos confirmados da doença, totalizando 944 casos confirmados.

De acordo com o boletim, 902 pessoas podem ser consideradas recuperadas do vírus, após os 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Há 3.408 casos notificados como suspeitos.

A prefeitura de Volta Redonda informou que os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta. O número de casos suspeitos não está em 0,35% neste domingo, a ocupação de leitos no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) registra 25,92%. A ocupação de leitos no Hospital de Campanha está em 9%.

O boletim epidemiológico reforçou ainda que o grupo de risco, idosos e pessoas com comorbidades, devem permanecer em isolamento social. O uso de máscara é obrigatório nas ruas, além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.