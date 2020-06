Volta Redonda registra 43º óbito por coronavírus e mais seis casos confirmados da doença

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 16:28 horas

Há 3.428 casos notificados como suspeitos e 907 pacientes recuperados da Covid-19

Volta Redonda- O prefeito Samuca Silva confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 08, o 43º óbito por coronavírus, em Volta Redonda, a nova vítima é um idoso, de 83 anos. Há mais seis confirmações da doença, totalizando 950 casos, sendo que 907 pacientes podem ser considerados recuperados, após cumprirem os 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Há 3.428 casos notificados como suspeitos e 918 resultados negativos para o novo coronavírus, no município. Em relação aos eixos de flexibilização para as atividades comerciais, o prefeito destacou que Volta Redonda permanece dentro das metas com 1,58% de aumento no número de casos notificados de ontem, dia 07 para hoje, dia 08. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 26% na rede de saúde e a taxa de ocupação no Hospital de Campanha em 5,02%.