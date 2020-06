Volta Redonda registra aumento no número de casos de Covid-19 e comércio pode voltar a fechar

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 19:13 horas

Há um acumulativo de quase 10% de aumento no número de casos notificados, em apenas dois dias; município confirma mais dois óbitos pela doença

Volta Redonda- O prefeito Samuca Silva alertou à população de Volta Redonda sobre o aumento significativo no números de casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Há um acumulativo de quase 10% nos casos notificados da doença, em apenas dois dias. Nesta quarta-feira, dia 17, houve uma variação de 4,88%, ontem, dia 16, a variação era de 4,57%, mas apesar dos registros, o município ainda não ultrapassou as metas estabelecidas na Justiça. O prefeito alertou a população para evitar as aglomerações, caso nos próximos dias os índices aumentarem e ultrapassarem 5% em três dias, o comércio poderá voltar a fechar.

Volta Redonda tem 4.362 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Samuca Silva demostrou preocupação com o número de óbitos pela doença, nesta quarta-feira, houve a confirmação de mais duas vítimas, uma mulher, de 34 anos, que tinha doença crônica respiratória e um idoso, de 64 anos, com diabetes. Com os novos óbitos, Volta Redonda atinge a marca de 57 mortes por coronavírus.

Há 1.136 casos confirmados da doença, sendo que 951 pessoas podem ser consideradas recuperadas da doença, houve um aumento de 36 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. Há 1.220 resultados negativos para o coronavírus. Em relação a taxa de ocupação, há uma pessoa internada em leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) na rede pública municipal, já no Hospital de Campanha, a taxa de ocupação está em 10,52%.

O prefeito informou ainda que em relação a taxa de mortalidade da Covid-19, em Volta Redonda, 84% das vítimas tinham mais de 60 anos, por isso, Samuca solicitou aos moradores que mantenham os idosos em casa.