Volta Redonda registra mais duas mortes por Covid-19 e chega a 281 óbitos

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 18:00 horas

Volta Redonda– Mais dois óbitos foram confirmados em decorrência da Covid-19, no município, as informações foram divulgadas no boletim epidemiológico desta quarta-feira (22). Com os novos registros, Volta Redonda chega a 281 mortes pela doença, as vítimas eram dois homens de 41 e 65 anos.

Já os casos confirmados são 10.459 com 8.965 recuperados. Há 34.237 casos notificados como suspeitos e 13.672 exames deram negativo. Houve um aumento de 1,51% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de CTI está em 8,88%, de acordo com o boletim.