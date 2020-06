Volta Redonda registra mais quatro casos confirmados da Covid-19 e 889 recuperados da doença

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:21 horas

Volta Redonda- O município registrou mais quatro casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o número total de infectados está em 924, sendo que 889 pacientes são considerados recuperados, pois já passaram pelo período de 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

O prefeito Samuca Silva atualizou os dados na noite desta sexta-feira, dia 05, através de áudio compartilhado nas redes sociais, o prefeito ressaltou que Volta Redonda está dentro das metas para a flexibilização das atividades comerciais. Há 3.290 casos notificados como suspeitos, o que representa uma evolução de 3,45% de quinta-feira, dia 04, para hoje.

O número de mortes por coronavírus permanece em 40. Em relação a taxa de ocupação no Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, está em 9,64% e os leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) na rede de saúde estão com 14% de ocupação.