Volta Redonda registra mais quatro mortes pela Covid-19

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 19:36 horas

Volta Redonda – Chega a 498 o número de mortes pela Covid-19, em Volta Redonda. De ontem para hoje a cidade registrou mais quatro óbitos. Até agora o município tem 53.438 casos notificados, 20.901 confirmados, 17.349 pessoas curadas e 21.714 casos negativos. O município possui 2.563 pacientes em tratamento. Desse total, 2.449 em isolamento domiciliar, 66 internados em enfermaria e 48 em UTI. Já foram aplicadas 21.959 doses de vacina. De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda os dados estão sujeitos a alterações, pois os dados têm como fonte o e-SUS notifica, cujo banco está com impossibilidade de exportação, mantendo alguns dados do dia 17 de março.