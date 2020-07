Volta Redonda registra mais três mortos por Covid-19

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 18:41 horas

Volta Redonda – De acordo com as informações dadas pela Prefeitura de Volta Redonda neste sábado, dia 25, a cidade agora tem 3.171 casos confirmados e 11.339 notificados como suspeitos. Agora, os óbitos chegam a 115 em Volta Redonda (nas últimas 24 horas, morreram dois homens, de 59 e 75 anos, e uma mulher, de 65). Os curados são 2.040. Houve um aumento de 0,7% dos casos suspeitos, ocupação de 8% dos leitos do Hospital de Campanha e 29% dos leitos de UTI da rede municipal. Os eixos para a manutenção da flexibilização das atividades econômicas continuam dentro das metas.