Volta Redonda registra mais uma morte pela Covid-19

Matéria publicada em 15 de março de 2021, 20:02 horas

Volta Redonda – De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nessa segunda-feira, dia 15, pela prefeitura de Volta Redonda, o município registrou mais uma morte pela Covid-19, totalizando 487 óbitos. No momento, há 53.007 casos notificados, 20.833 casos confirmados, 17.294 curados 21.576 negativos. 2.458 pacientes estão em tratamento, com 2.354 em isolamento domiciliar, 59 internados na enfermaria e 45 em Unidade de Tratamento Intensivo. 21.391 pessoas já foram vacinadas no município. 17.778 tomaram a 1ª dose e 3.613 a segunda.