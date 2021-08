Matéria publicada em 7 de agosto de 2021, 18:11 horas

Volta Redonda – De acordo com o boletim divulgado pela prefeitura, Volta Redonda tem 24% de ocupação dos leitos públicos de UTI para Covid-19, com 19% de ocupação na rede privada. No que se refere a leitos clínicos, os percentuais são de 19% na rede pública e 8% na rede privada.

O número de mortes confirmadas chega a 1.115, sendo seis no período de 25 a 31 de julho.

Foram notificados 91.088 casos suspeitos, dos quais 35.279 foram confirmados, sendo 131 entre 25 e 31 de julho.

Já foram aplicadas 229.770 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 153.297 primeiras doses e 76.473 doses únicas ou segundas doses.