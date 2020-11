Volta Redonda tem 7.063 casos confirmados da Covid-19 com 5.955 recuperados

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 19:24 horas

Entre confirmados e recuperados, ainda há 1.108 moradores com o vírus ativo no município.

Volta Redonda– O número de óbitos em decorrência da Covid-19 permanece em 243 nesta segunda-feira, dia 02, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite de hoje. Já os casos confirmados estão em 7.063 com 5.955 recuperados, ou seja, ainda há 1.108 moradores com o vírus ativo no município.

Há 23.835 casos notificados como suspeitos na Secretaria de Saúde, 12.250 exames deram negativo. Ainda de acordo com o boletim, houve um aumento de 0,04% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de UTI está em 20,5%, e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.