Volta Redonda tem mais 8 óbitos por Covid-19 e total de vítimas do vírus vai a 524

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 21:52 horas

Volta Redonda – De acordo com dados do boletim da prefeitura divulgado na noite desta sexta-feria, dia 26, mais oito óbitos pelo novo coronavírus foram confirmados, totalizando 524 vítimas do vírus. Ainda segundo o boletim, 89 pacientes estão internados em enfermarias e 54 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por Covid-19.

