Volta Redonda tem mais dez casos confirmados e 910 recuperados do coronavírus

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 16:41 horas

Volta Redonda- O município registrou nesta quarta-feira, dia 10, mais dez casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 910 pacientes podem ser considerados recuperados, após passaram pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Há 3.692 casos notificados como suspeitos, o número de mortes confirmadas se manteve em 45. Os dados foram atualizados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em transmissão ao vivo nas redes sociais, junto a entrega do Centro Municipal de Saúde, antigo Hospital Santa Margarida, efetuada pelo prefeito Samuca Silva nesta tarde.

Em relação as metas para a continuidade da flexibilização do comércio, Samuca Silva informou que houve 3,09% de aumento no número de casos notificados, ou seja, Volta Redonda continua dentro da meta estabelecida. Já em relação a ocupação de leitos na rede de saúde, há 22% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), e de 7% de ocupação dos leitos do Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira.