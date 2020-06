Volta Redonda ultrapassa 1,5 mil casos de Covid-19

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 15:17 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, atualizou neste sábado, dia 27, os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus, na cidade. No dia em que o Brasil ultrapassou o número de 56 mil mortes pelo vírus, Samuca aproveitou para fazer um apelo a população para que as medidas de combate sejam mantidas: distanciamento social, evitar aglomeração, usar máscaras, higienizar as mãos e grupo de risco em casa.

Segundo Samuca Silva, Volta Redonda chegou neste sábado a 1.511 pessoas contaminadas pela Covid-19. Os óbitos também cresceram, chegando a 63. São 5.902 casos notificados como suspeitos. Os curados somam 1.125 e 1.799 exames deram negativos. Houve um aumento de 0,40% dos casos suspeitos, ocupação de 8,77% dos leitos do Hospital de Campanha e 37% dos leitos de UTI da rede municipal (sem contar o Hospital Regional).

Em áudio divulgado pelas redes sociais, Samuca explicou que se as pessoas de Volta Redonda internadas no Hospital Regional estivessem na rede municipal de saúde, a cidade teria agora 85% dos leitos de UTI/CTI ocupados.

“Por conta desse vírus, 56 mil pessoas já morreram no Brasil. 63 voltarredondenses também perderam a vida por conta do coronavírus. Por isso, faço o alerta: não está tudo bem ainda. Precisamos manter as medidas de segurança e de combate a Covid-19. Ir às ruas deve ser só em caso de necessidade”, disse o prefeito Samuca Silva.

Segundo ele, é importante que as pessoas mantenham o distanciamento social, evitem aglomerações, festas e bares e vão às ruas apenas em caso de necessidade. As pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa.

“Todas as nossas medidas são baseadas em estudos técnicos da Secretaria de Saúde e demais órgãos de saúde. E todos os especialistas garantem que são necessárias as medidas de proteção. Precisamos garantir a capacidade de atendimento a população na nossa rede e manter o mesmo objetivo: salvar vidas”, completou Samuca.