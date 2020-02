Angra dos Reis elege rainhas do Carnaval 2020

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 17:00 horas

Angra dos Reis – O Barracão do Samba abriu alas para o Carnaval 2020 em Angra dos Reis. O evento pré-carnavalesco, organizado pela ABCAR, aconteceu no último final de semana no Cais de Santa Luzia, preparando o clima dos foliões para a festa de Momo, com o som de DJs, baterias de blocos carnavalescos e música ao vivo.

O ponto alto do pré-carnaval foi o Concurso da Rainha e Rainha Gay do Carnaval. Sob o comando de Monique de Boá, personagem estrelada pelo irreverente Jorginho Cabeleireiro, o evento fez a alegria do público.

– Carnaval é isto: alegria. Uma festa democrática, que faz a alegria do povo brasileiro – destacou Jorginho, que distribuiu muitos prêmios irreverentes ao público, como frangos crus, alimentos e sanduíches. Foram sorteados também passeios de barco, fim de semana em uma pousada na Ilha Grande e 50% de desconto para tirar habilitação.

No total, oito candidatas concorreram ao título de Rainha do Carnaval, que foi conquistado por Lidy Santos, do bloco Amigos da Japuíba. Tayene Hellen de Paula, do Bloco Conexão Rekebra, foi eleita a Princesa e Mônica Regina, representante do Quarta Sem Lei, conquistou o título de Miss Simpatia.

– Quando colocamos Deus à frente da nossa vida, tudo dá certo – comentou a nova Rainha do Carnaval, Lidy Santos, que mostrou muito samba no pé e esbanjou simpatia.

Já o Concurso da Rainha Gay do Carnaval contou com nove participantes. Jéssica Lins foi eleita a Rainha, Nayara Meirelles conquistou o título de Princesa e Serena Delon é a Miss Simpatia Gay do Carnaval.

Foram R$ 9 mil em premiação, divididos em R$ 2 mil para os primeiros lugares, R$ 1,5 mil para as segundas colocadas e R$ 1 mil para as que ficaram na terceira colocação. Os jurados responsáveis pela eleição foram as conselheiras de Cultura, Adriana Raftopoulos e Patrícia Beloni, a jornalista Maria Mariana, o hairstyle Max Maia e o advogado Jorge Alberto Barouch. O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Andrei Lara, acompanhou todos os detalhes do concurso.

Barracão do Samba no Carnaval

Quarta-feira, 19/02

21h – DJ Piriquito

23h – Dado Vianna

Quinta-feira, 20/02

20h – DJ WL

22h30 – Inspirasamba

Sexta-feira, 21/02

20h – DJ Jacaré

22h30 – Ruan Nóbrega

Sábado, 22/02

20h – Calebe e Leilane

23h – Synfonica Live

Domingo, 23/02

20h – DJ Magoo

22h30 – Banda Sereno

Segunda-feira, 24/02

20h – DJ Beto Vieira

22h30 – Higor

Terça-feira, 25/02

20h – DJ Leo Gusmam

22h30 – Baile do Zampa